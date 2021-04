Per la prima volta, dopo circa dieci anni, da quando venne fotografata in Israele (maggio 2010 e successivamente in Spagna), una balena grigia è stata avvistata nelle acque del Mediterraneo.

«La balena grigia - afferma Airoldi - è una specie estinta nell’Atlantico da trecento anni. Oggi, infatti, è distribuita nel nord del Pacifico: Alaska e zona artica, dove gli esemplari vanno alla ricerca di cibo e il sud del Pacifico, bassa California e Messico, dove emigrano in estate per riprodursi». Proprio a un esemplare di balena grigia viene attribuita la migrazione più lunga di un mammifero marino con 22mila chilometri. Quella vista 11 anni fa ero lo stesso esemplare.

«L’ipotesi più plausibile è che un esemplare di balena grigia, a causa dello scioglimento dei ghiacci, sia riuscito dalla zona artica a raggiungere l’Atlantico, per poi entrare nel Mediterraneo dallo stresso di Gibilterra - conclude Airoldi -. A questo punto ci piacerebbe sapere, se quello di Ponza è lo stesso esemplare avvistato nel 2010 in Israele oppure uno nuovo che per qualche strano movimento, ancora nel Pacifico, ha raggiunto il Mediterraneo». Per Airoldi è piuttosto improbabile che le balene grigie abbiano ripreso a popolare l’Atlantico, dove si sono estinte nel 1700.