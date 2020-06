Bruno è chef al ristorante «Là-Haut» di Chardonne (VD), Décotterd al «Le Pont de Brent» di Brent (VD), Lisibach al «Neue Blumenau» di Häggenschwil (SG) e Mordasini al «Krone Regensberg» dell’omonimo comune zurighese, hanno annunciato oggi gli organizzatori in una nota. La cerimonia di consegna si svolgerà alla presenza del consigliere federale Guy Parmelin.

Il riconoscimento premia «quattro cuochi riconosciuti per la loro eccellenza, il loro savoir-faire e per aver esercitato la loro arte nel rispetto dei prodotti autentici del patrimonio culinario svizzero», scrive l’organizzazione. Ogni anno saranno quattro gli chef premiati, sebbene quest’anno sia stato assegnato anche un «Merito culinario d’onore» a Frédy Girardet, ex cuoco dell’Hôtel de Ville di Crissier (VD).