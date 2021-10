Le manine congiunte a forma di rombo, come un ponte. Un completo colorato. Sì, è proprio lei: Angela Merkel. Ma si tratta di un pupazzetto. Un orsacchiotto, per essere precisi. Realizzato da un giocattolaio tedesco, il lotto che sta per essere prodotto ha registrato il tutto esaurito in pochi giorni, ancora prima che la cancelliera abbia il tempo di finire ufficialmente il suo mandato. Come detto, questi simpatici «morbidosi e coccolosi» imitano con le loro mani il «rombo Merkel», la posa caratteristica della cancelliera con i pollici e le dita che si stringono leggermente insieme, diventato un simbolo della sua guida calma ma determinata.