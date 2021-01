Proprio così, Leahy ha fatto la comparsa in diversi film su e con Batman. Interpretando ruoli che i più accaniti cinefili sicuramente ricorderanno. L’esordio avvenne nel 1995, in Batman Forever, quindi i camei sono proseguiti con Batman & Robin, The Dark Knight, The Dark Knight Rises e ancora Batman v Superman: Dawn of Justice. Leahy, fra le altre cose, prestò anche la voce alla serie animata degli anni Novanta e scrisse due introduzioni per due opere della DC Comics. Nelle sue apparizioni, guarda caso, ha spesso interpretato uomini politici. Non allontanandosi, quindi, dalla realtà quotidiana.