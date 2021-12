NERD

Il prodotto di Konami (il nuovo PES) ha raccolto il punteggio più basso: 25 su 100 su Metacritic – Meglio votato è Disco Elysium: The Final Cut (97 su 100), seguito da The House in Fata Morgana - Dreams of the Revenants Edition (97 su 100) e Tetris Effect: Connected (95 su 100) – Nessuna traccia di Fifa 2021 nella top 100