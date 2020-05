Non si è mai saputo come Saturn abbia trascorso quei tre anni di ‘latitanza’, ma dal luglio del 1946 è stato uno degli animali più popolari dello zoo moscovita. «Lo zoo di Mosca ha avuto l’onore di tenere Saturn per 74 anni», ha affermato la struttura in un comunicato: «Per noi Saturn rappresentava un’intera era, e lo diciamo senza la minima esagerazione (...) Ha visto molti di noi quando eravamo bambini. Speriamo che non lo abbiamo deluso».