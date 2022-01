La morte del Papa Benedetto XVRoma, 22 ore 8 – Benedetto XV è morto questa mattina alle 6. Ancora una volta il grido va attraverso il mondo e ancora una volta esso agita e commuove tutta l’umanità; la potenza della Roma millenaria è sempre la stessa e in questa sua immutabile potenza sta il segno dell’eternità passata dall’imperialismo al cristianesimo. Tragedie di idee e di popoli possono averla offuscata, trasformata, ma basta che una notizia come quella di ieri mattina voli da un paese all’altro per capire quanto essa sia viva e presente, dovunque, con la sua meravigliosa costituzione che ha sfidato i secoli e che passa ogni altra costituzione di governo, di partiti e di diverse religioni. Anche il detto popolare «Morto un papa se ne fa un altro!» ha il suo significato; nel libro della sapienza...