Migliaia di mucche sono scese dalla cima delle Alpi svizzere ai pascoli più bassi nel tradizionale «esodo» che segna la fine del soggiorno estivo delle mandrie. Circa 50 contadini, ad esempio, hanno condotto oltre 1.200 bovini giù per il passo del Klausen, dalle cinque del mattino, a suon di campanacci.

Le mucche hanno trascorso sette settimane a duemila metri sopra il livello del mare (1.950 per la precisione) e il loro viaggio di ritorno è durato circa cinque ore. Gli esemplari feriti, che non hanno potuto prendere parte a questa eccezionale quanto tradizionale «processione», sono stati trasportati in elicottero (guarda il video allegato a quest’articolo).