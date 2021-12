«Buongiorno da me e dal mio virus che circola. Natale è passato e passerà anche il virus». Jovanotti ha raccontato di avere contratto la COVID con una serie di video su TikTok. E parla di «una forma più leggera», probabilmente legata al fatto di essere vaccinato. Anche se il primo giorno il coronavirus si sarebbe manifestato in maniera «più aggressiva» con 38 di febbre, forte mal di gola e dolori muscolari.

Su Instagram Lorenzo Cherubini ha ringraziato i suoi fan per i messaggi di affetto ricevuti. E ha concluso mandando un «abbraccio virtuale» ai suoi followers, anche quelli che in questo momento sono affetti dal virus come lui.