Il direttore dello zoo, Andreas Knieriem, ha spiegato mercoledì all’agenzia Reuters che gli abeti sono come «caramelle» per gli animali: «I nostri animali sono molto entusiasti degli alberi di Natale, basta dare un’occhiata in giro. Ovviamente gli alberelli sono consegnati da fonti controllate. Sono senza decorazioni e non hanno ricevuto nessun tipo di trattamento, sono piccoli e non sono mai stati utilizzati. Sono, insomma, naturali al cento per cento. Contengono molti olii essenziali, aghi freschi. Sono come dei ‘dolci’ per gli animali».

«È la nostra piccola tradizione natalizia. O, meglio,... post-natalizia! —aggiunge la collega di Knieren e responsabile della comunicazione, Christiane Reiss— Tutti gli alberi di Natale che non sono arrivati nei salotti di Berlino sono dati in pasto agli animali. Abbiamo dei rivenditori con cui lavoriamo, i quali sanno che devono consegnarci alberi non trattati. Questo succede ogni anno due o tre giorni dopo Natale. I visitatori possono così vedere alberi di Natale apparire all’improvviso in parecchi recinti.... In ogni caso, ci tengo a precisare che non possiamo accettare donazioni di alberi. Non presentatevi alla nostra porta con il vostro albero di Natale. Come dicevo, si tratta di fornitori regolari che contattiamo ogni anno. E questo sì che è fantastico per gli animali!», esclama.