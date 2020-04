Non solo brutte notizie nelle settimane di emergenza per il coronavirus: alla Fondazione Barry di Martigny sono nate due cucciolate di San Bernardo. Due coppie hanno dato alla luce in totale 15 cuccioli. La femmina a pelo corto «Hoxane du Grand St. Bernard» e il maschio a pelo corto «Florenzo vom Baronenschloss» sono diventati genitori di sei maschi e quattro femmine in perfetta salute il 1. aprile scorso. Qualche giorno dopo, gli esemplari a pelo lungo «Djanga au Moulin de Tallans» e «Alpine Dream Gregory» sono diventati genitori di tre maschi e due femmine.

Le mamme e i loro cuccioli stanno bene. «Entrambe sono madri esperte, in quanto si tratta della seconda cucciolata per Djanga e la terza per Hoxane. Poiché Hoxane non aveva latte a sufficienza per nutrire i suoi dieci cuccioli, si è fatto ricorso anche al biberon, prima che Djanga prendesse sotto la sua ala protettrice due cuccioli di Hoxane in modo da darle sollievo», spiega Manuel Gaillard, il responsabile dell’allevamento. I cuccioli porteranno rispettivamente i nomi che iniziano con la lettera «D» per la cucciolata di Hoxane e la lettera «E» per la cucciolata di Djanga.