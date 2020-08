Gli antropologi sanno che circa 50.000 anni fa i Sapiens lasciarono l’Africa e si incrociarono con i Neanderthal in Eurasia. Ma per gli esperti questi non furono gli unici contatti avvenuti con altre specie umane. Nel nostro Dna, infatti, sono rimaste tracce di un antenato comune, di cui si sa ancora poco, chiariscono gli esperti.