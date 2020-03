Tuttavia, dallo scorso febbraio il tesoro custodito nella grotta di Chauvet, che si trova a Vallon-Pont-d’Arc, in una zona del dipartimento dell’Ardèche così vicino alla Provenza da farla annoverare come uno dei siti Unesco francesi in terra provenzale, è visibile grazie alla realtà virtuale. Le magnifiche pitture e le incisioni rupestri di questa «Cappella sistina» della preistoria, sono state raggruppate mediante tecniche particolarmente performanti di scansione laser.

«Per fare il tour bisogna avere a disposizione un visore VR HTC Vive e Oculus Rift e utilizzare la piattaforma SteamVR», come consiglia Archeomatica, una rivista italiana dedicata alle tecnologie per il patrimonio culturale. «Indossando il visore per la realtà aumentata i visitatori - spiega il magazine on line - possono a esempio sollevare una torcia accesa verso le pareti e "toccare" uno delle pitture preistoriche a pigmenti rossi». La visita è fruibile anche attraverso un filmato a 360 ° sul canale YouTube di Google Arts & Culture, nonché sul proprio telefono in realtà aumentata dall'applicazione mobile o infine dal motore di ricerca di Google.