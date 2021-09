Scoperte nella Via Lattea diverse molecole organiche complesse che contengono la struttura responsabile dell’unione di amminoacidi in proteine e che potrebbero aver contribuito alla nascita e all’evoluzione della vita sulla Terra.

Puntando le potenti antenne di Alma verso la regione di formazione stellare G31.41+0.31 (una delle più ricche della galassia da un punto di vista chimico), i ricercatori hanno rilevato la presenza di «diverse molecole con la struttura azoto-carbonio-ossigeno, come l’acido isocianico, la formammide, l’isocianato di metile, e anche specie più complesse come l’acetammide e N-metilformammide.

Queste molecole sono state osservate insieme per la prima volta nel disco della nostra Galassia, fuori dal Centro Galattico», afferma Colzi, che è anche associata presso l’Inaf di Firenze. L’abbondanza di queste molecole è stata poi confrontata con quella di altre regioni di formazione stellare, insieme alle previsioni teoriche dei modelli che descrivono come queste molecole possono nascere nello spazio.

I risultati indicano che queste molecole si sarebbero formate per evaporazione dalla superficie dei grani di polvere interstellare durante le prime fasi di formazione delle stelle. L’ambiente in cui si è formato il Sistema solare potrebbe essere simile alle enormi regioni di formazione stellare che osserviamo oggi, come G31.41+0.31. Per questo lo studio «fornisce spunti molto utili sulle molecole che hanno permesso il meraviglioso salto dalla chimica prebiotica alla biologia sulla Terra primitiva», conclude Colzi.