Il momento storico ci porta inevitabilmente a preoccuparci soprattutto della pandemia di coronavirus in corso a livello mondiale, tanto da farci quasi dimenticare gli argomenti solitamente usati per le chiacchiere quotidiane. Alcuni di questi, come lo sport o la politica, hanno anch’essi subìto uno stop forzato, altri come il tempo che fa, l’arrivo della primavera o le mezze stagioni sono semplicemente passati in secondo piano. In un post ironico su Instagram, MeteoSvizzera ci ricorda però di essere sempre presente e sul pezzo per aggiornarci anche in questo periodo in cui, per forza di cose, il meteo non è esattamente la priorità. Ah, tra l’altro, oggi temperatura fino ai 21 gradi!