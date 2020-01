Non c’era Mario Balotelli alla guida dell’auto, ma un suo amico. È stato annullato il divieto di condurre veicoli a motore per tre mesi in Svizzera, emesso lo scorso 30 ottobre nei confronti dell’attaccante del Brescia. Lo riporta la Gazzetta dello Sport, che spiega come i successivi controlli delle autorità ticinesi abbiano dimostrato che alla guida del veicolo c’era un’altra persona. Balotelli era finito nel mirino della Sezione della circolazione di Camorino per un’infrazione delle norme della circolazione commessa in Ticino. A suo carico era pure stata inflitta una sanzione pecuniaria di 100 franchi, anch’essa annullata.