Fine delle camere separate alla Casa Bianca. I Biden, a differenza dei Trump, condivideranno la stessa camera da letto, riferisce la CNN. Un dettaglio, tra tanti, che evidenzia la differenza tra le due coppie. In ogni caso una delle priorità del trasloco lampo è il cambio di reti e materassi. Melania aveva scelto una grande suite usata da molte coppie presidenziali, vicino alla West sitting hall, mentre il marito dormiva in una camera usata come studio dai suoi predecessori.