Nuovi aerei inglesi per il trasvolo delle Alpi

ConfederazioneRibasso dei prezziBerna, 19 ag – Secondo la statistica della Neue Zürcher Zeitung durante l’anno 1921 il livello dei prezzi del commercio all’ingrosso è diminuito del 26,2 per cento. Il gruppo delle materie prime per il consumo diretto ha subito il più importante ribasso e cioè del 30 per cento.

La riduzione maggiore venne raggiunta dalle materie prime per l’industria edile, cioè il 38,6 per cento. Nel gruppo dell’alimentazione venne registrata durante il 1921 una diminuzione del 24,9 per cento, dovuta più ai generi vegetali che non ai generi animali. Le materie prime per la produzione industriale sono diminuite del 23,6 per cento. Fra le derrate alimentari sono il latte ed i latticini che rimangono ad un immutabile livello. L’avena ed il riso erano alla fine dell’anno i più vicini...