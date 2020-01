Creato nel 1947, durante la Guerra Fredda, l’orologio scandisce il tempo che l’umanità ha davanti a sé per evitare una catastrofe dovuta alle armi nucleari o ai cambiamenti climatici. L’orologio è aggiornato ogni anno. Nel 2019 era stato stabilito che all’umanità restavano appena due minuti per evitare una catastrofe, proprio come era accaduto nel 2018 e nel 1953.

Con lo spostamento in avanti delle lancette gli esperti segnalano che il mondo «non è mai stato così vicino all’apocalisse e mettono in guardia i leader e i cittadini sul fatto che la sicurezza internazionale è più a rischio che mai, più di quanto lo fosse all’apice della Guerra Fredda». «Una guerra nucleare che possa distruggere la civilizzazione è una possibilità. Il cambiamento climatico che potrebbe devastare il pianeta è già in atto. E per vari motivi i governi e le altre istituzioni democratiche che dovrebbero affrontare queste minacce stanno fallendo» nei loro sforzi, mettono in evidenza gli esperti.