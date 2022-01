Una scivolata, una capriola e... ma dov’è finito Xiao? Ebbene sì, si è trasformato in una pallotta monocromatica che rotola giù per la bruga innevata dalla natura. Eccolo, abbiamo scoperto il nostro «Sonic» delle nevi! Dopo la prima, acrobatica prestazione ecco che il nostro si trova di nuovo in posizione seduta. Una strofinata con le zampe al muso, inevitabilmente imbiancato, e si ricomincia! Si parte con una bella rincorsa... e giù di nuovo! Per non parlare della brillante scivolata sulla pancia, raggiungendo a tutta velocità il suo simile—adulto—che condivide questi momenti gioiosi insieme a lui. «Xiao! Pronto a rotolarti di nuovo?! Tre due uno... via! E opplà!», sembra voglia esclamargli.

Il Servizio meteo nazionale, intanto ha riferito che, nell’intero distretto, sono caduti complessivamente oltre 20 centimetri di neve. E mentre questi animali giocano (insieme al piccolo, nelle immagini si vede anche un panda gigante adulto, appunto), molte persone hanno subìto disagi causati dal tempo piuttosto inclemente con le normali attività umane: Molti uffici governativi, infatti, sono stati costretti a chiudere. Anche le scuole non sono state risparmiate: sono a decine, in tutta la regione, che hanno cancellato o ritardato l’inizio delle lezioni.

E il presidente, Joe Biden? Beh, anche lui ha sperimentato un «impedimento» causato proprio dai fiocchi caduti fittamente. Ritardandone il ritorno alla Casa Bianca. Lui e il suo staff, infatti, sono rimasti bloccati sull’Air Force One per una trentina di minuti, in attesa che spazzaneve finissero di liberare la pista.

Ma non è tutto: perché sono migliaia le persone che pure sono rimaste bloccate nei loro veicoli per ore durante la notte lungo un tratto di quasi un’ottantina di chilometri della Interstate 95, in Virginia, dopo che una tempesta ha scaricato all’improvviso 30 centimetri di neve, hanno confermato i funzionari all’agenzia Reuters, sempre di martedì.