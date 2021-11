Lo zoo nazionale di Cuba ha appena vissuto un «baby boom» di varie specie esotiche e in via di estinzione, che secondo i custodi sarebbe stato alimentato dalla tranquillità sperimentata grazie dal periodo di confinamento scattato nel corso della pandemia. Insomma, per gli ospiti della struttura si è trattato di un vero e proprio incremento di incontri romantici e storie d’amore lontano dagli sguardi indiscreti di visitatori e turisti. Mai come quest’anno, infatti, si erano registrate così tante nascite, come hanno indicato i guardiani all’agenzia Reuters (guarda il video allegato a quest’articolo).

Tra i nuovi nati ci sono leopardi, tigri del bengala, zebre, giraffe, antilopi e buoi. «Una rarità», dicono i funzionari, che—come detto—attribuiscono ai molti mesi di chiusura dello zoo durante la pandemia.

«Anche se questo periodo ha avuto un impatto negativo per l’umanità, nel caso degli zoo è stato benefico. Il nostro parco, ad esempio, ha avuto oltre dieci nascite di importanti specie in pericolo», ha detto la veterinaria Rachel Ortiz, la quale sostiene che gli sguardi dei visitatori e dei turisti che affollano lo zoo nei normali orari di apertura hanno un effetto negativo sulla riproduzione degli animali.

L’isola nei Caraibi ha chiuso le sue frontiere per quasi due anni a causa della pandemia, oltre ad aver imposto severe quarantene per limitare la diffusione del coronavirus.

«I cuccioli di tigre del Bengala sono un’altra specie importante perché i nostri esemplari sono ormai in un’età avanzata, poco ideale per riprodursi. Ora siamo fieri di avere quattro nuovi cuccioli che hanno circa sei mesi».

Ma non è tutto rose e fiori. Sì, perché nel «periodo nero» ci sono stati momenti in cui lo zoo si era dovuto confrontare con una penuria di farmaci veterinari e di cibo, come del resto è capitato a tutta l’isola caraibica per le persone. Deborah Maso, un’altra veterinaria si occupa della fauna proveniente dalla savana africana, ha dichiarato che «nel periodo della pandemia ci sono state nascite di diverse specie esotiche, tra cui quella di una giraffa di nome Rachel. Un grande risultato e una grande gioia per noi». Lo zoo nazionale è una delle attrazioni più apprezzate e ospita quasi 1.500 esemplari (1.473 per la precisione) di oltre 120 specie, tra cui animali di grossa taglia come elefanti e rinoceronti.