The Rolling Stones? Pink Floyd? Guns N’ Roses? Ognuno ha i suoi gusti in fatto di musica. Ma, probabilmente, Papa Francesco preferirebbe della buona e sana musica classica. Chissà con quale disco se n’è tornato a casa una volta uscito da Stereosound, a Roma, uno dei pochi esercizi commerciali ancora rimasti in piedi nonostante la rivoluzione di Spotify e della musica digitale. Non è dato di saperlo. Fatto è, però, che il video che mostra la sua ultima «sgattaiolata» fuori dal Vaticano sta facendo il giro della rete ed è ormai diventato virale. Il filmato risale a martedì sera (11 gennaio). Doveva restare una visita privata, ma... (guarda il video allegato a quest’articolo).

Il motivo della «libera uscita» era una visita veloce a vecchi amici che gestiscono un negozio di dischi a Roma. Il capo della Chiesa cattolica e se n’è tornato a casa con un CD in regalo. Nessuno ne avrebbe parlato, se non per il fatto che tale Javier Martinez-Brocal, giornalista dell’agenzia di stampa televisiva Rome Reports, si trovava per caso proprio lì di fronte nella zona. E non ha potuto fare a meno di riprendere la scena con il suo telefonino per poi, in seguito, pubblicarla su Twitter.

Il Pontefice si è trattenuto all’interno del negozio di dischi StereoSound, che si trova nelle vicinanze del Pantheon, per poco più di 10 minuti. Un portavoce del Vaticano ha poi confermato che Papa Francesco era andato lì per benedire il negozio, perché era stato recentemente ristrutturato. Anche la figlia del proprietario, Tiziana Esposito, l’ha raccontato alla stampa.

Martinez-Brocal ha riferito all’agenzia Reuters che i proprietari del negozio gli hanno raccontato di essere diventati amici del Papa anni fa, quando era ancora il cardinale Jorge Mario Bergoglio, arcivescovo di Buenos Aires. All’epoca, era solito comprare dischi e CD di musica classica ogni volta che si recava a Roma per affari ecclesiastici. E alloggiava in una vicina residenza per chierici in visita.