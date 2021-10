Il centro di Madrid è stato invaso da centinaia di pecore. È successo domenica, quando nelle strade del centro non si sentiva che il suono dei loro campanacci appesi al collo. I pastori hanno guidato le loro greggi attraverso il cuore della capitale spagnola seguendo le antiche rotte migratorie (guarda il video allegato a quest’articolo).

I passanti sorpresi e stupefatti erano parecchi. La manifestazione, in realtà, si tiene ogni anno dal 1994 ed è chiamata «Fiesta de la Trashumancia». L’anno scorso, tuttavia, era stata annullata a causa della pandemia da coronavirus.

L’evento è l’occasione che permettere ai pastori di esercitare il loro diritto di usare le rotte tradizionali per far migrare il loro bestiame dal nord della Spagna ai pascoli più meridionali per il periodo invernale.