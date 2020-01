Le dispute tra vicini di casa possono prendere le forme più fantasiose. È il caso di un litigio tra dirimpettai avvenuto a Divignano, un piccolo paese del Novarese, dove una coppia di 60.enni avrebbe usato nientemeno che le onde di Radio Maria per mettere in piedi una sorta di persecuzione nei confronti del loro vicino. Di ripicche, riporta il Corriere della Sera, ce ne sarebbero state anche altre, ma a spingere il pensionato a denunciare la coppia per molestie e, nel caso dell’uomo, anche per minacce, è stata fra le altre cose la decisione di imporre alla presunta vittima l’ascolto di musica religiosa a tutto volume per diverse ore al giorno.