Per la prima volta un fotografo nero scatta per la copertina di Vanity Fair: un «atto di protesta» nei giorni del Black Lives Matter.

Per la cover il fotografo di colore Dario Calmese ha immortalato l’attrice Viola Davis in un ritratto ispirato dai dagherrotipi di schiavi, la schiena segnata dalle cicatrici delle frustate, commissionati dal biologo di Harvard Louis Agassiz (di nazionalità svizzera) alla metà dell’Ottocento.

Il fotografo rivisita l’iconografia: «Traduce la prospettiva dello scienziato bianco sulle sofferenze dei neri in una visione nera di grazia, eleganza e bellezza», spiega la direttrice della rivista Radikha Jones. Una prima volta storica. E del resto, come spiega la Davis nell’intervista che accompagna la copertina, «non capita spesso che donne nere siano fotografate sulla cover di Vanity Fair».

Sulla copertina la star premio Oscar per «Fences» («Barriere») appare come una regina, ritratta di profilo, con la schiena nuda. «Grazie a ogni donna nera che si sente invisibile pur essendo in prima linea in ogni battaglia. Vi vediamo. Siete amate, siete potenti e siete bellissime», scrive il fotografo postando la copertina sul suo profilo Instagram sotto il titolo «il mio atto di protesta».