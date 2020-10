«Da tempo si sa che i pipistrelli ospitano nel loro organismo tantissime famiglie di virus, tra cui i coronavirus che sono stati trasmessi all’uomo, come Ebola o Sars-Cov-2, ma finora non si era capito perché non si ammalassero», spiega all’agenzia di stampa italiana Ansa Arianna Calistri, professore associato di Microbiologia all’università di Padova.

«In alcuni casi è infatti proprio la risposta infiammatoria dell’organismo al virus a causare i sintomi. È quanto accade per esempio con le emorragie di Ebola o con Sars-Cov-2 e la tempesta citochinica», prosegue Calistri. Nelle varie specie di pipistrello ciò non avviene per vari fattori, che vanno dalla mancanza di un gene alla presenza di alcuni mutazioni in diverse proteine collegate alla risposta infiammatoria.