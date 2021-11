La morte di un animale domestico può essere un’esperienza devastante quanto la perdita di un essere umano a noi vicino. Emerge ad esempio da un sondaggio del 2002 condotto dall’Animals & Society Institute (ASI), in cui i partecipanti hanno constatato che il lutto per un cane o un gatto a volte è un evento emotivamente molto più intenso della perdita di una persona cara. Il dolore che si prova non è però ampiamente riconosciuto, come ha rilevato la psicoterapeuta australiana Eliza Henry-Jones in un articolo pubblicato sul «Guardian» nel 2016 dal titolo «Il dolore per la perdita di un animale domestico è traumatico e universale. E allora perché non ne parliamo?». La scrittrice spiega: «Sebbene gli animali siano accettati come parte della famiglia, c’è ancora una percezione che la loro perdita non sia un dolore veramente valido. La gente prova un senso di colpa, e molti si sentono a disagio nel chiedere una pausa dal lavoro, anche se pensano di averne bisogno. Altri hanno constatato di non sentirsi adeguatamente supportati da chi li circonda». A volte solo chi ha avuto un cane o un gatto può capire lo sconforto che si prova quando si perde il proprio amico a quattro zampe. Per aiutare un conoscente ad elaborare la perdita, spesso si usa il modo di dire «buon ponte dell’arcobaleno» (o semplicemente «buon ponte») al posto del classico «buon viaggio». Un’usanza molto diffusa sui social network. Ma cosa significa questa espressione?