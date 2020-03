Lui si chiama Wellington. È un pinguino dello Shedd Aquarium di Chicago e alla sua veneranda età, 32 anni tondi tondi, sta facendo intenerire mezzo mondo. Approfittando della chiusura del suo acquario a causa dell’emergenza sanitaria, lui e i suoi amici sono passati dall’altra parte del vetro e hanno indossato per la prima volta i panni dei visitatori. Quatti quatti hanno visitato tutti gli acquari guardando con grande curiosità i movimenti degli altri animali in cattività.

«Alcuni pinguini sono andati in gita per incontrare gli altri animali dello Shedd - scrive l’acquario, pubblicando diversi video sui social - e Wellington sembrava molto interessato ai pesci Amazon Rising!».

«Per noi umani sono giorni difficili, ma per i pinguini e gli altri animali dello Shedd la vita continua nella normalità. Non avendo visitatori, il personale cerca di far viver loro nuove esperienze», spiega nel post lo Shedd Aquarium.