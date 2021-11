Tutto è iniziato con le migliori intenzioni, durante un laboratorio messo a punto dal Consiglio d’Europa in previsione di una campagna di comunicazione contro la discriminazione e i discorsi di odio nei confronti di chi porta il velo islamico. Ma “di buone intenzioni è lastricata la strada per l’inferno”, dice il proverbio. E in effetti il castello di carte è crollato sotto il peso della polemica: in Francia alcuni politici di primo piano hanno reagito duramente, attaccando i filmati promozionali. Una serie di ritratti di giovani donne sorridenti spezzati a metà, una con il capo coperto e l’altra no. Accompagnati dalla frase «La bellezza è nella diversità come la libertà è nell’hijab» («Beauty is in diversity as freedom is in hijab»). Mentre altre portano anche lo slogan: «Quanto sarebbe noioso il mondo, se tutti avessero lo stesso aspetto?». L’idea era promuovere un’apertura culturale, sensibilizzando «sulla necessità di rispettare la diversità, l’inclusione e di combattere tutti i tipi di discorsi di odio». Niente da fare, il Consiglio d’Europa ha deciso di mandarla al macero pochi giorni dopo la pubblicazione sulle reti sociali. Il massimo organo per i diritti umani del continente non ha confermato che la decisione fosse un risultato diretto delle critiche francesi, ma si è limitato a dire che è in corso una «riflessione su una migliore presentazione del progetto» (guarda il video allegato a quest’articolo).