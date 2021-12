Primato di incendi in località Ricordone

Lugano

Record di incendi

Il record degli incendi è detenuto dalla cascina di proprietà della signora Amalia Chiesa in località Ricordone; è già la quinta volta che la cascina prende fuoco; pochi giorni fa i pompieri dovettero accorrere per una quarta volta a spegnere un incendio che vi era improvvisamente scoppiato; ieri sera per la quinta volta vennero nuovamente chiamati i pompieri; il fuoco di ieri sera aveva preso proporzioni più gravi; quasi tutto il tetto è crollato. Si ritiene che questi continui incendi in una stessa proprietà abbiano cause dolose. Ieri sera i pompieri furono chiamati anche per un piccolo incendio scoppiato in un caminetto in via Sassello. Sarà bene che si provveda a far spazzare i camini per evitare pericoli di incendi, molto più facili in questi tempi di siccità e di frequenza di föhn.