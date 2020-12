La bassa pressione nel serbatoio durante l’atterraggio non ha permesso di ridurre la velocità come sarebbe stato necessario. Comunque soddisfatto Elon Musk che ha twittato «Marte, arriviamo!», aggiungendo in altri tweet che il test è stato «fantastico ed epico».

Progettata per i decolli verticali e gli atterraggi verticali, la Starship fa parte di un sistema completamente riutilizzabile composto da un razzo e da una capsula per l’equipaggio progettato per portare su Marte fino a 100 persone a viaggio. Il prototipo alto 50 metri, a grandezza naturale del veicolo di lancio, è stato lanciato dal centro di sviluppo e test di SpaceX a Boca Chica, in Texas.