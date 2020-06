Proprietario di oltre 3 chilogrammi di oro cercasi: il Ministero pubblico del canton Lucerna ha pubblicato sul foglio ufficiale di oggi un avviso rivolto alla persona che lo scorso ottobre ha abbandonato diversi lingotti in un vagone delle FFS.

Stando all’annuncio, il pacco con i lingotti d’oro - per un valore di 182.000 franchi - è stato sequestrato nell’ottobre 2019 alla stazione di Lucerna, su un vagone proveniente da San Gallo. Chi ritenesse di essere il legittimo proprietario ha ora cinque anni di tempo per far valere le sue pretese.