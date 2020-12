«Con la presenza di plastica nel corpo viene turbato il sistema immunitario che riconosce come ‘self’ (se stesso) anche ciò che non è organico. È come avere un bimbo cyborg: non più composto solo da cellule umane, ma misto tra entità biologica e entità inorganiche. Le madri sono rimaste scioccate», commenta Antonio Ragusa, primo autore dello studio e direttore dell’Unità operativa complessa (UOC) di ostetricia e ginecologia del Fatebenefratelli.

Far scattare dal 2028 il divieto assoluto di immissione sul mercato di prodotti con microplastiche aggiunte dopo un periodo transitorio di sei anni: è la proposta contenute nel parere conclusivo dell’ECHA, l’agenzia europea per le sostanze chimiche, sull’applicazione dello stop alle microplastiche intenzionalmente aggiunte nei prodotti che dovrebbe entrare in vigore nel 2022. Il divieto, spiega l’agenzia, dovrebbe riguardare cosmetici, prodotti per la pulizia e il bucato, fertilizzanti, prodotti fitosanitari e rivestimenti per semi ed eviterà che 500 mila tonnellate di microplastiche finiscano nell’ambiente nei prossimi 20 anni.