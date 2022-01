Quali erano i giornali svizzeri sussidiati dai soviets?

La questione dinastica in AlbaniaParigi, 3 (ag) – Il Matin riceve da Belgrado: Il giornale ufficioso Vrene è informato dal suo corrispondente albanese che la questione della elezione del re di Albania preoccupa l’opinione albanese. Un gran numero di partigiani farebbero una tenace propaganda in favore del principe Cirillo, figlio dell’ex re Ferdinando di Bulgaria

L’ex re Ferdinando in esilioSofia, 3 (ag) – Il presidente del Consiglio bulgaro Stambuliski ha dichiarato in Parlamento che non può più essere questione di un ritorno dell’ex re Ferdinando sul suolo bulgaro. La rivoluzione lo ha scacciato per sempre dal paese, il quale è oggi prevalentemente democratico. Questa democrazia, composta da agrarî socialisti e comunisti, non permetterà mai il ritorno dell’esule. Per quanto riguarda il ritorno...