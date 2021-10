Scuola di MezzanaLa Direzione della Scuola di Mezzana avverte i Signori Agriccoltori che le inscrizioni presso la Scuola Agricola di Mezzana sono prolungate fino al giorno 21 del corr. mese. Coloro che intendono mandare i loro figli al Corso invernale di Agricoltura e di Caseificio possono approfittare di questa facilitazione e spedire subito alla Direzione della Scuola la domanda coi relativi documenti. Per venire in aiuto delle famiglie bisognose lo Stato dispone ancora di alcune Borse di studio: affrettino gli interessati le domande per non arrivare troppo tardi a chiedere il relativo sussidio.

Concorso per il monumento a Rinaldo SimenÈ aperto un concorso, fra gli artisti svizzeri, nonchè fra gli artisti esteri residenti da oltre cinque anni nel Ticino, per un monumento a Rinaldo Simen, da...