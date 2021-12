A sentir dire «sono passati 20 anni» un po’ vecchiotti ci si sente, ammettiamolo. Ma quando fuori dalla sala ci si guarda negli occhi, tra sconosciuti, si ritrova quel guizzo di magia che è unico, anche se siamo cresciuti. Era il 6 dicembre del 2001 quando nei cinema italiani (e il giorno seguente in quelli ticinesi) usciva il primo capitolo della saga di Harry Potter. E oltreconfine si è deciso di celebrare l’anniversario riportando la pellicola (Harry Potter e la pietra filosofale) in sala, dall’8 al 12 dicembre. Un’emozione per i tanti fan che non si sono lasciati sfuggire l’occasione. Qualcuno, 20 anni fa, aveva fatto il suo primo incontro con il maghetto già sul grande schermo (oltre, ovviamente, che sulle pagine della J. K. Rowling), altri non avevano avuto questa opportunità, ma hanno potuto recuperare negli scorsi giorni. Con buona gioia del Box Office.

Nei cinque giorni in cui Harry, Ron e Hermione sono tornati al cinema, il film (che Warner ha riportato in 386 sale italiane) ha incassato 1.490.062 euro, con una media di 3.860 euro, raggiungendo un incasso totale di 1,87 milioni di euro. Una scommessa vinta, pare, quella di riportarli sul grande schermo. Anche se sono molti quelli che avrebbero apprezzato non solo il primo capitolo della saga, ma un’intera maratona in poltrona. Tra pop-corn, mascherine, e caramelle gommose.

I fan hanno accolto come un regalo di Natale l’opportunità di (ri)vedere il primo capitolo al cinema. E in sala sono comparse sciarpe di Grifondoro (qualcuno ha osato con Serpeverde), bacchette, cicatrici a forma di fulmine, occhiali rotondi e anche qualche mantello dell’invisibilità. Durante la proiezione si sentivano bisbigliare intere scene recitate a memoria e, nonostante questo, le reazioni alle scene si percepivano tutte. C’erano figli (cresciuti) che si sono portati dietro un genitore che «lo vedeva per la prima volta», coppie di fidanzati, amici. Senza distinzioni, tutti a Hogwarts. Con preferenze diverse per le quattro casate. E per certi versi, quel film visto e rivisto, è sembrato di guardarlo per la prima volta. Anche se i suoi anni li dimostra tutti sul grande schermo.

Chi si attendeva un videomessaggio da parte dei protagonisti a fine proiezione, in vista dell’evento #20YearsOfMovieMagic, è rimasto un pochino deluso. Ma l’America la lettera di convocazione per Hogwarts ai suoi cittadini l’ha (simbolicamente) trasmessa: Harry Potter 20th anniversary: return to Hogwarts sarà lanciato a Capodanno. Il 2022 si aprirà con la reunion in esclusiva su HBO Max. Proprio negli scorsi giorni è stata pubblicata la prima foto che mostra Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint (Harry, Hermione e Ron) di nuovo insieme nella sala comune di Grifondoro, negli stessi luoghi che hanno visto nascere la magia di una delle saghe più amate del grande schermo. Negli ultimi fotogrammi della saga il pubblico li aveva lasciati adulti, in stazione, con i loro figli diretti al binario 9 ¾. Ora li ritrova più maturi, disinvolti e pronti a raccontare aneddoti e retroscena.

