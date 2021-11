Quando i ladri diventarono antialcoolici

Lugano - Ladri antialcooliciChe i ladri si attaccassero a tutto era cosa nota, ma che essi spegnessero il loro amore per la cosa d’altri sino a diventare antialcoolici, magari solo per un paio d’ore, non lo si sapeva e neppure se lo immaginava la tenutaria del ristorante Antialcoolico di Corso Pestalozzi, la quale stamane ebbe un fierissimo colpo trovando aperta la porta dell’ufficio e scassinato un tiretto dello stesso, con relativa scomparsa di oltre seicento franchi. Qualche abile cavaliere notturno, in compagnia di audaci compagni, è penetrato questa notte nei locali del ristorante, passando per l’entrata posteriore. L’apertura della porta dell’ufficio-segreteria, lo scassinamento del tiretto non sono state poi che giuochi di fanciullo per i notturni visitatori. La polizia sta ricercando...