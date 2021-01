Nelle civiltà pre-colombiane il fumo era sacro: i sacerdoti Maya e Atzechi, già verso il 1000 a.C., soffiavano il fumo verso il Sole e in direzione dei punti cardinali per comunicare con le divinità. Gli Ariani che vivevano nell’attuale Iran e l’antica popolazione degli Sciti - così racconta Erodoto - inalavano invece il fumo passivo dei semi di canapa: in altre parole, la marijuana. Scrive lo storico greco, vissuto nel V secolo a.C.: «Si infilano sotto una tenda fatta di coperte e gettano i semi su pietre roventi; i semi bruciano producendo un fumo che nessun bagno a vapore greco potrebbe superare. Gli Sciti urlano di gioia».

Sicuramente, il fumo di tabacco venne descritto per la prima volta all’epoca della scoperta dell’America dai cronisti del tempo. Bartolomeo de Las Casas (1484-1566) scrisse che la pratica era usuale fra i Taino - popolazione precolombiana che abitava l’attuale Santo Domingo: «Gli indiani mischiano il fiato con un’erba chiamata pentum, o tabago, e soffiano come dannati».

E furono proprio i compagni di viaggio di Cristoforo Colombo a portare il tabacco dall’America in Europa. In particolare, Rodrigo de Jerez, che nel 1492 era a bordo della Santa Maria. Nel 1560, poi, l’ambasciatore portoghese in Francia, Jean Nicot, promosse il tabacco come pianta medicinale, dando il suo nome al principio attivo ricavato dalla pianta: la nicotina.