Certezza di esseri viventi nella lunasecondo un astronomo americanoLondra, 12 – Ha suscitato molti commenti in America ed è destinato a produrre grande curiosità in Europa il rapporto pubblicato testè dal prof. Pikering dell’Universita di Harward, il quale asserisce che l’esistenza di esseri viventi nella luna è una certezza assoluta. Il prof. Pikering è uno dei più illustri astronomi, cosicchè una dichiarazione di questo genere da parte sua merita di essere ricevuta con rispetto. I giornali americani mettono in grande rilievo i particolari delle osservazioni che il professore ha fatto durante due anni di studi ininterrotti. Egli afferma che le osservazioni sulla luna sono assai più interessanti che non quelle dedicate al pianeta Marte. Inoltre ha osservato che nella luna si avvicendano i raccolti,...