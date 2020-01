È stato un 2019 ricco di emozioni per gli appassionati di lotterie. Grazie alla Loterie Romande e a Swisslos, 27 persone in Svizzera sono diventate milionarie nel corso dell’anno che si è appena concluso: 24 persone hanno intascato uno o più milioni grazie a Swiss Lotto, 3 hanno invece vinto all’Euro Millions.

La vincita maggiore al Swiss Lotto nel 2019 è stata di 35,1 milioni, staccata in aprile. Complessivamente le vincite del 2019 ammontano a circa 190 milioni di franchi, mentre dalla sua creazione nel 1970, Swiss Loto ha fatto diventare milionarie 962 persone

Quest’anno il gioco festeggerà i 50 anni. Durante tutto l’anno sono quindi previste promozioni che saranno proposte ai giocatori come segno di ringraziamento per la fedeltà.

Sono tre i vincitori dell’Euro Millions nel 2019 sul territorio elvetico. Questo gioco permette di diventare milionari anche senza per forza indovinare la combinazione vincente (5 numeri e 2 stelle). In Svizzera i 3 fortunati hanno guadagnato somme a sette cifre con il secondo rango di vincite dell’Euro Millions.

Particolarmente degno di nota il 2019 per l’Euro Millions poiché il jackpot ha raggiunto, in settembre, il limite massimo autorizzato dal gioco, ossia 190 milioni di euro (208 milioni di franchi). La suspence è terminata 4 estrazioni più tardi, l’8 ottobre, quando l’intero gruzzolo è stato vinto in Gran Bretagna.