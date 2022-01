Quel concorso per i nuovi 50 franchi

Cronaca GiudiziariaPer seduzioneLa parola è un po’ forte, perché il... seduttore conta la bella età di anni 74, raggiunta la quale ogni seduttore (anche quelli professionisti) vivono di ricordi e di rimpianti, e anche perché la sedotta non ne conta che dodici, età che non permette ancora alle ragazze di darsi conto del passo che stanno facendo. Ad ogni modo Broggini Giovanni, di anni 74, contadino, ammogliato, separato dalla moglie, domiciliato a Pura, è comparso stamani davanti alla corte delle Assisi Correzionali per rispondere di seduzione avendo indotto, senza violenza, la dodicenne Maria Husser a compiere cose che non sono tollerate quando c’è di mezzo la giovanissima età della rappresentante del sesso debole. L’imputato ammette il fatto. Sostiene l’accusa il P. P. avv. Gallacchi; difensore...