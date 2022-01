Quel mirabolante furto sulle rive del Lario

La vendetta del girovago innamoratoBolzano, 18 – Certo Antonio Schober di anni 20, venditore girovago di frutta, suddito austriaco, per vendicarsi contro una cameriera dell’albergo Traube, situato ad Appiano presso Bolzano, che aveva respinto le sue ripetute profferte amorose, lanciava ieri una bomba «Sipe» contro l’albergo ferendo gravemente due bambini dodicenni, figli del proprietario, uno dei quali è morto stamane. Accorsero i carabinieri i quali rinvennero lo Schober ubbriaco, ferito di tre pugnalate, alla testa, allo stomaco ed al braccio destro, nella latrina dell’albergo. Venne arrestata la cameriera.

Una villa sul lago di Comosvaligiata dai ladriComo, 18 – Sulla via per Torno sorge in riva al lago la proprietà ex-Savonelli, ora del comm. Gino Pertile, di Milano. In alto, in vista della...