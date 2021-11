ConfederazioneIncendiThun, 3 (ag) – Un incendio è scoppiato questa notte in un albergo alla Allmendstrasse. Grazie al pronto intervento dei pompieri l’incendio ha distrutto solo il tetto dell’edificio. Le cause sono sconosciute. Con gli incendî di Jaberg, Wattenwil, Buchen e Steffisburg questo è il quinto incendio scoppiato a Thun e dintorni. Si crede per ciò che gli incendî siano dolosi.

Vaulion, 3 (ag) – Un incendio, le cui cause sono sconosciute, ha distrutto presso Vaulion due grandi masserie dette «les Busines», formate da due case di abitazione, da due ampî granai e dalle stalle. La maggior parte del mobilio e le grandi riserve di foraggio sono rimaste preda delle fiamme.

Il deficit federaleBerna, 3 (ag) – Il bilancio della Confederazione per il 1922 è stato esaminato dal Consiglio federale....