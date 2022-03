Quella bandiera rossa oltraggiata a La Chaux-de-Fonds

Il CarnevaloneIl Carnevalone riceverà una solenne celebrazione sabato prossimo a Tesserete e a Campione. A Tesserete nel pomeriggio sarà tenuta una serie di divertimenti popolari, con corteggi, albero della cuccagna e concerto. In serata, tanto nel capoluogo della Capriasca, quanto nel vicino paesello italiano, saranno tenute veglie danzanti in tutti i pubblici ritrovi. Lugano – come sempre – fornirà un numeroso intervento alle due feste.

Teatro di GentilinoDomenica, 5 corrente, la Società Dilettanti Filodrammatici della Collina d’Oro darà una grande serata di beneficenza rappresentando il vecchio ma sempre bel lavoro: «La zia di Carlo». Brillante commedia in 3 atti. Lo spettacolo incomincerà alle ore 20.30 precise.

ConfederazioneUn incidenteChaux de Fonds, 2 (ag) – Un incidente è avvenuto martedì...