Ce ne vuole per scendere il Great Orme ed arrivare in città, in cerca di cibo. Le immagini della località balneare di Llandudno, in Galles, negli ultimi giorni hanno fatto il giro del mondo. Sconosciuta ai più, è diventata improvvisamente famosa dopo essere stata letteralmente «invasa» dalle capre provenienti dal promontorio che sovrasta la cittadina affacciata sul mare d’Irlanda. È successo anche nelle metropoli, sia chiaro: l’emergenza coronavirus ci costringe a casa e gli animali si sono così ripresi lo spazio che era loro.

Ma nel Regno Unito quei caproni in giro per le strade di Llandudno hanno meravigliato l’opinione pubblica. Le capre del Kashmir o Markhor sono un simbolo della contea di Conwy. Chi scrive ne ha avuta la prova l’estate scorsa, visitando la regione e la città in particolare. La leggenda narra che sia stato lo Scià di Persia a regalare alla Regina Vittoria una di quelle capre che hanno poi fatto del Great Orme la loro dimora. A tal punto che una di esse viene regolarmente scelta dal Royal Welsh quale simbolo del battaglione. Un motivo di orgoglio per gli abitanti di Llandudno, i quali si barcamenano grazie agli introiti derivanti dal settore turistico e dalla fama che hanno raggiunto grazie ad «Alice nel Paese delle meraviglie». Sì, avete letto bene: la protagonista del romanzo di Lewis Carroll trascorreva infatti le vacanze nella cittadina gallese. Che non a caso l’ha omaggiata con numerose sculture situate nell’infinito lungomare, che parte con le giostre e si conclude con una piscina all’aperto.