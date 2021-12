LuganoUno scheletro, rinchiuso in una cassa di zinco e questa, a sua volta, in altra di legno, è stato scoperto nel pomeriggio di ieri dagli operai che attendono ai lavori di scavo per la nuova canalizzazione e precisamente nel tratto di piazza situato tra via della Posta e via Gerolamo Vegezzi, di fronte al Palazzo delle Dogane. Esperite le pratiche di legge, lo scheletro, che si presentava ancora ben conservato, è stato trasportato nella camera mortuaria del nostro cimitero, ove fu poi esaminato dal Dr. Galli, il quale potè stabilire che doveva appartenere a persona morta sulla quarantina e sepolta la bellezza di 120-130 anni or sono. Come i lettori sanno sull’area trasformata attualmente in piazza sorgeva una volta la chiesa di Santa Marta, che, come del reto tutte le chiese a quel tempo,...