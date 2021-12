Quello spettacolare furto a Ginevra

La crisi egizianaLondra, 9 ag (Havas) – Il «Times» dice che le dimissioni di Adli Pascià sono le conseguenze naturali dello scacco dei suoi negoziati con lord Curzon. Il capo del governo egiziano ha potuto però convincersi che il governo britannico non ha alcuna intenzione di transigere. Il ministero di Londra non cederà davanti a domande eccessive inspirate da uno spirito fanatico. Gli egiziani possono però sperare in una indipendenza entro il quadro di una stretta alleanza con la Gran Brettagna.

Londra, 9 (ag) – Il corrispondente dell’Agenzia «Reuter» al Cairo crede di sapere che Sarwa Pascià ed altri partigiani di Adlì Pascià si rifiuteranno di formare un nuovo ministero e che probabilmente il sultano si rivolgerà all’ex primo ministro Tewfik Pascià, del quale si ignorano nell’ora presente...