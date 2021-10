La notaIo vado volontieri ai funerali: si fa un po’ di bene, c’è poi l’occasione di incontrare parenti, amici e conoscenti che non si vedono da mesi e mesi; si rinfrescano le relazioni, si sentono le notizie sul parentado e quelle sugli amici comuni. Durante il corteo si fanno nuove conoscenze e, chiacchierando del più e del meno, si vengono a sapere le ultime novità della vita cittadina, qualche volta anche i pettegolezzi pruriginosi della piccola cronaca piccante. Se poi per combinazione di cose la conversazione cade sul morto, c’è l’occasione di conoscere vita e miracoli del defunto.C’è sempre l’amico intimo e il parente affezionato che sa e conosce. Dapprima intona il panegirico dicendo tutto il bene possibile; poi, finito di dir bene, incomincia, come è naturale fra la buona gente, a dir...