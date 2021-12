Diverse le cose per il mondo dei primati. Diverse nel senso che sono più... commestibili. Perché anche i gorilla di pianura Alika, Gernot, Mjukuu ed Effie non sono stati tagliati fuori dall’iniziativa promossa dalla struttura che offre loro ospitalità, la Zoological Society of London: hanno iniziato a giocare con i loro regali incartati prima di tuffarvisi, una volta scoperto il contenuto. Che includeva, tra le altre cose, soprattutto succose carote e gustosi cavoletti di Bruxelles.

La magia del Natale allo zoo di Londra si protrarrà fino al 3 gennaio 2022, dove i visitatori potranno camminare nei 36 acri di spazio esterno e ammirare gli animali. Possono anche aiutare a scrivere spaciali liste dei desideri, salutare Babbo Natale mentre visita i residenti dello zoo, oppure fare un salto nel nuovo «Sensory Sweetshop» per godersi luci festive e sculture di luce degli animali intorno all’attrazione. Fondata nel 1826, la Zoological Society of London (ZSL) è un’organizzazione internazionale di beneficenza con scopi scientifici e di ricerca, orientati alla conservazione e all’educazione. Progetti di conservazione sono attivi in oltre cinquanta nazioni, incluse le strutture inglesi ZSL London Zoo e ZSL Whipsnade Zoo, una delle più grandi aree europee di questo tipo.