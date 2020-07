Con una nota di 8,6 su 10, la Svizzera è fra i primi Paesi in Europa per quanto riguarda l’apprezzamento delle relazioni personali - a pari merito con Irlanda, Malta, Slovenia e Austria. Fanalino di coda è la Bulgaria.

Con una media di 7,9, le coppie europee sono generalmente felici della loro vita amorosa, stando ai risultati di un sondaggio pubblicato oggi dall’ufficio statistico europeo Eurostat, in occasione della Giornata internazionale dell’amicizia.

Con una media di 6,6, i bulgari sono gli unici a scendere sotto la nota 7. Anche turchi, greci e serbi non considerano particolarmente frizzante la vita di coppia: il punteggio varia in questi casi fra 7 e 7,4. Pure in Italia, Ungheria e Romania - tutti con il voto 7,6 - il grado di apprezzamento delle relazioni personali è relativamente basso.